ブラジル南東部で洪水、死者80人に拡大【動画】
ブラジルの南東部にあるペトロポリス市では大雨による洪水が発生し、死者が80人に達した。現地メディアが報じた。
これまでの報道で、死者数は66人とされていたが、最新情報によると、死者は80人に拡大したほか、35人が行方不明となっている。
🇧🇷#БРАЗИЛИЯ⁰— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 16, 2022
⚡️Наводнение в #Petrópolis
(70 км от Рио-де-Жанейро)
в результате ливней.⁰
❗️Погибло 38 чел. Провалы на дорогах, обрушения зданий.
По информации Генконсульства РФ, пострадавших россиян нет.
Власти рекомендуют воздерживаться от посещения пострадавших районов. pic.twitter.com/ZHbsY19GAP
大雨の影響で少なくとも54軒の家が崩壊し、370人以上が避難所への退避を余儀なくされた。強い雨は土砂崩れや洪水を現地で引き起こした。
Город Петрополис, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия.— Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) February 16, 2022
Начало схода селевого потока, вызванного аномальными дождями и уничтожившего несколько живых кварталов города.
16.02.22 #Petropolis #Brazil pic.twitter.com/l8bx2CCvES
6時間の間で1平方メールあたりの降水量は260リットルに達した。これはこの地域における2月全体の降水量を遥かに上回っている。
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