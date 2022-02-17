ブラジル南東部で洪水、死者80人に拡大【動画】

🇧🇷#БРАЗИЛИЯ⁰

⚡️Наводнение в #Petrópolis

(70 км от Рио-де-Жанейро)

в результате ливней.⁰

❗️Погибло 38 чел. Провалы на дорогах, обрушения зданий.



По информации Генконсульства РФ, пострадавших россиян нет.



Власти рекомендуют воздерживаться от посещения пострадавших районов. pic.twitter.com/ZHbsY19GAP