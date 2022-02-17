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ブラジル南東部で洪水、死者80人に拡大【動画】
ブラジル南東部で洪水、死者80人に拡大【動画】
ブラジルの南東部にあるペトロポリス市では大雨による洪水が発生し、死者が80人に達した。現地メディアが報じた。 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T08:43+0900
2022-02-17T08:43+0900
ブラジル
災害・事故・事件
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これまでの報道で、死者数は66人とされていたが、最新情報によると、死者は80人に拡大したほか、35人が行方不明となっている。大雨の影響で少なくとも54軒の家が崩壊し、370人以上が避難所への退避を余儀なくされた。強い雨は土砂崩れや洪水を現地で引き起こした。6時間の間で1平方メールあたりの降水量は260リットルに達した。これはこの地域における2月全体の降水量を遥かに上回っている。関連ニュース
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ブラジル, 災害・事故・事件

ブラジル南東部で洪水、死者80人に拡大【動画】

2022年2月17日, 08:43
© Fotolia / Archimede米国の救急車
米国の救急車 - Sputnik 日本, 1920, 17.02.2022
© Fotolia / Archimede
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ブラジルの南東部にあるペトロポリス市では大雨による洪水が発生し、死者が80人に達した。現地メディアが報じた。
これまでの報道で、死者数は66人とされていたが、最新情報によると、死者は80人に拡大したほか、35人が行方不明となっている。
大雨の影響で少なくとも54軒の家が崩壊し、370人以上が避難所への退避を余儀なくされた。強い雨は土砂崩れや洪水を現地で引き起こした。
6時間の間で1平方メールあたりの降水量は260リットルに達した。これはこの地域における2月全体の降水量を遥かに上回っている。
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