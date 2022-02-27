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ポーランド大統領、ウクライナにEU加盟候補国のステータス付与を提案
ポーランド大統領、ウクライナにEU加盟候補国のステータス付与を提案
ポーランドのアンジェイ・ドゥダ大統領は、ウクライナに対し、直ちにEU（欧州連合）加盟候補国のステータスを付与するよう提案した。 2022年2月27日, Sputnik 日本
2022-02-27T16:00+0900
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ドゥダ大統領は、ツイッターに投稿し、「ポーランドはウクライナの早急なEU加盟を支持する。ウクライナには今すぐ加盟候補国のステータスを付与し、その後、加盟協議を開始すべきだ」との見解を示した。さらにドゥダ大統領は、ウクライナは復興に向け、EUの資金にアクセスできるようにすべきだとの考えを明らかにした。関連ニュース
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ポーランド大統領、ウクライナにEU加盟候補国のステータス付与を提案
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ポーランドのアンジェイ・ドゥダ大統領は、ウクライナに対し、直ちにEU（欧州連合）加盟候補国のステータスを付与するよう提案した。
ドゥダ大統領は、ツイッターに投稿し、「ポーランドはウクライナの早急なEU加盟を支持する。ウクライナには今すぐ加盟候補国のステータスを付与し、その後、加盟協議を開始すべきだ」との見解を示した。さらにドゥダ大統領は、ウクライナは復興に向け、EUの資金にアクセスできるようにすべきだとの考えを明らかにした。