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ザポリージャ原子力発電所付近で火災 原子炉1基が停止

ザポリージャ原子力発電所付近で火災 原子炉1基が停止

ウクライナのザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所付近で火災が発生した。当局は原子炉1基を停止させた。国家非常事態局が発表した。 2022年3月4日, Sputnik 日本

2022-03-04T11:41+0900

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これより前、ザポリージャ原子力発電所の報道官は、発電所の付近で火災が発生したが、空間放射線量の変化はないと発表した。国家非常事態局は「エネルホダル市にあるザポリージャ原子力発電所のの現地時間4日午前2時26分（日本時間同日午前9時36分）の時点、原子炉1基が停止された。現在稼働している原子炉は１基のみ。火災が発生したのは発電所の領域外にある訓練施設だ」と発表した。関連ニュース

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