https://jp.sputniknews.com/20220304/1-10295442.html
ザポリージャ原子力発電所付近で火災 原子炉1基が停止
ザポリージャ原子力発電所付近で火災 原子炉1基が停止
ウクライナのザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所付近で火災が発生した。当局は原子炉1基を停止させた。国家非常事態局が発表した。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T11:41+0900
2022-03-04T11:41+0900
2022-03-04T12:04+0900
ウクライナ
災害・事故・事件
火事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/34/39/343904_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_8d9465010191551ad7c377307212cbe4.jpg
これより前、ザポリージャ原子力発電所の報道官は、発電所の付近で火災が発生したが、空間放射線量の変化はないと発表した。国家非常事態局は「エネルホダル市にあるザポリージャ原子力発電所のの現地時間4日午前2時26分（日本時間同日午前9時36分）の時点、原子炉1基が停止された。現在稼働している原子炉は１基のみ。火災が発生したのは発電所の領域外にある訓練施設だ」と発表した。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/34/39/343904_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_9298dc485ed57e283e24589c67f6b851.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ウクライナ, 災害・事故・事件, 火事
ザポリージャ原子力発電所付近で火災 原子炉1基が停止
2022年3月4日, 11:41 (更新: 2022年3月4日, 12:04) フォローする
ウクライナのザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所付近で火災が発生した。当局は原子炉1基を停止させた。国家非常事態局が発表した。
これより前、ザポリージャ原子力発電所の報道官は、発電所の付近で火災が発生したが、空間放射線量の変化はないと発表した。
国家非常事態局は「エネルホダル市にあるザポリージャ原子力発電所のの現地時間4日午前2時26分（日本時間同日午前9時36分）の時点、原子炉1基が停止された。現在稼働している原子炉は１基のみ。火災が発生したのは発電所の領域外にある訓練施設だ」と発表した。