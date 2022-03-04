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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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オミクロン株の死亡率　インフルエンザより高い　日本厚生省専門会合
オミクロン株の死亡率　インフルエンザより高い　日本厚生省専門会合
2日の厚生労働省の専門家会合で、オミクロン株の感染による死亡、肺炎の発症の割合は季節性のインフルエンザより高いと考えられる分析が示された。NHKが報じた。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T06:30+0900
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新型コロナウイルス
オミクロン株
新型コロナウイルスの新たな変異種
健康
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NHKによれば、会合では正確な評価は難しいものの、季節性インフルエンザでは2018年から2019年の推計感染者数などをもとにした致死率が0.01％から0.05％であったのに比べ、オミクロン株では先月21日時点でおよそ0.13％で、それより高い分析結果が出たことが示された。またまた、肺炎の発症率についてもオミクロン株の方が高いと示唆された。関連ニュース
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オミクロン株の死亡率　インフルエンザより高い　日本厚生省専門会合

2022年3月4日, 06:30
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オミクロン株の死亡率　インフルエンザより高い　日本厚生省専門会合 - Sputnik 日本, 1920, 04.03.2022
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2日の厚生労働省の専門家会合で、オミクロン株の感染による死亡、肺炎の発症の割合は季節性のインフルエンザより高いと考えられる分析が示された。NHKが報じた。
NHKによれば、会合では正確な評価は難しいものの、季節性インフルエンザでは2018年から2019年の推計感染者数などをもとにした致死率が0.01％から0.05％であったのに比べ、オミクロン株では先月21日時点でおよそ0.13％で、それより高い分析結果が出たことが示された。またまた、肺炎の発症率についてもオミクロン株の方が高いと示唆された。
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