https://jp.sputniknews.com/20220304/10293406.html
オミクロン株の死亡率 インフルエンザより高い 日本厚生省専門会合
オミクロン株の死亡率 インフルエンザより高い 日本厚生省専門会合
2日の厚生労働省の専門家会合で、オミクロン株の感染による死亡、肺炎の発症の割合は季節性のインフルエンザより高いと考えられる分析が示された。NHKが報じた。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T06:30+0900
2022-03-04T06:30+0900
2022-03-04T06:30+0900
新型コロナウイルス
オミクロン株
新型コロナウイルスの新たな変異種
健康
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/14/9985595_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_b9ec35c1d630043d9d47ffed64c564b9.jpg
NHKによれば、会合では正確な評価は難しいものの、季節性インフルエンザでは2018年から2019年の推計感染者数などをもとにした致死率が0.01％から0.05％であったのに比べ、オミクロン株では先月21日時点でおよそ0.13％で、それより高い分析結果が出たことが示された。またまた、肺炎の発症率についてもオミクロン株の方が高いと示唆された。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/14/9985595_82:0:1118:777_1920x0_80_0_0_115054a823160e5d37d1721926c82dd4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
オミクロン株, 新型コロナウイルスの新たな変異種, 健康
オミクロン株の死亡率 インフルエンザより高い 日本厚生省専門会合
フォローする
2日の厚生労働省の専門家会合で、オミクロン株の感染による死亡、肺炎の発症の割合は季節性のインフルエンザより高いと考えられる分析が示された。NHKが報じた。
NHKによれば
、会合では正確な評価は難しいものの、季節性インフルエンザでは2018年から2019年の推計感染者数などをもとにした致死率が0.01％から0.05％であったのに比べ、オミクロン株では先月21日時点でおよそ0.13％で、それより高い分析結果が出たことが示された。またまた、肺炎の発症率についてもオミクロン株の方が高いと示唆された。