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北朝鮮、日本海に向けて弾道ミサイルを発射か
北朝鮮、日本海に向けて弾道ミサイルを発射か
日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。 2022年3月5日, Sputnik 日本
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日本政府は総理大臣官邸の危機管理センターに設置している官邸対策室に関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっている。先に韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が日本海に向けて飛しょう体を発射した発表していた。韓国軍は、米軍と連携して詳しい情報の収集や分析を急いでいる。北朝鮮によるミサイル発射は2022年に入って、これで9回目。関連ニュース
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北朝鮮、日本海に向けて弾道ミサイルを発射か

2022年3月5日, 09:20 (更新: 2022年3月5日, 09:26)
© AP Photo / Lee Jin-man北朝鮮によるミサイル発射実験
北朝鮮によるミサイル発射実験 - Sputnik 日本, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。
日本政府は総理大臣官邸の危機管理センターに設置している官邸対策室に関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっている。
先に韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が日本海に向けて飛しょう体を発射した発表していた。韓国軍は、米軍と連携して詳しい情報の収集や分析を急いでいる。
北朝鮮によるミサイル発射は2022年に入って、これで9回目。
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