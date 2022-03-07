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新型コロナ重症化の可能性が高まる血液型 研究者らが特定

新型コロナ重症化の可能性が高まる血液型 研究者らが特定

英国立保健研究所（NIHR）の研究者らは、新型コロナウイルス感染症で重症化しやすい血液型を特定した。この研究結果は、学術誌「PLOS Genetics」に掲載されている。 2022年3月7日, Sputnik 日本

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研究者らは今回、サンプル（3000個以上）の血中タンパク質を分析し、新型コロナウイルス感染による入院や死亡のリスクを高めるタンパク質を特定した。研究者らは、重症化につながる6つのタンパク質の他、体の抵抗力を高める8つのタンパク質を発見。また、A型の血液型については、これまでの研究で確認されているように、新型コロナ感染による合併症の発症や、医師による呼吸器系のサポートが必要になるリスクが最も高いことが分かった。関連ニュース

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