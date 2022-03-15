https://jp.sputniknews.com/20220315/10365874.html

中国 新型コロナ拡大から上海発の国際便を他市に変更

中国 新型コロナ拡大から上海発の国際便を他市に変更

中国の航空当局は、新型コロナの新たな感染拡大から、3月21日から5月1日まで、上海発の国際便を他市に移すことを予定している。15日、中国の民間航空管理局が明らかにした。 2022年3月15日, Sputnik 日本

2022-03-15T16:48+0900

2022-03-15T16:48+0900

2022-03-15T16:48+0900

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス

中国

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/750/81/7508191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_479d130723b3545db0eee5c59042e4e7.jpg

航路の調整は、中国の航空企業5社（中国国際航空と中国東方航空、吉祥航空、上海航空、春秋航空）の22目的地への106便が対象となる。こうした決定は、中国の他の多くの都市と同様、上海市で新型コロナの感染者数が大きく増加していることが背景にある。先日、中国当局は、南部の広東省深セン市でコロナ感染者が急増したことから、主要な経済の中心地である同市のロックダウンを発表している。

https://jp.sputniknews.com/20220124/10021482.html

中国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

新型コロナウイルス, 中国