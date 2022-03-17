https://jp.sputniknews.com/20220317/nft-10379207.html
ザッカーバーグ氏 近くNFTをインスタグラムに入れると発表
ザッカーバーグ氏 近くNFTをインスタグラムに入れると発表
Meta（旧Facebook）のマーク・ザッカーバーグCEOは、世界最大級の複合フェスティバル、サウスバイサウスウエスト（SXSW）カンファレンスで、今後数カ月以内にインスタグラムにNFT（非代替性トークン）が登場する可能性があると述べた。Engadgetが報じた。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T05:03+0900
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Engadgetによれば、インスタグラムのアダム・モセリCEOは、2021年末12月の時点でNFT技術の利用の検討を明らかにしていた。モセリ氏は、NFT業界はSNSがコンテンツクリエイターを支援できる興味深い分野だと指摘していた。2021年初め、ツィッターはプロフィール写真にNFTを載せるオプションをiOS端末でプレミアムサービス「Twitter Blue」加入者に対して追加した。これによりSNSのアカウントと暗号通貨ウォレットをリンクさせ、NFTをプロフィール写真として選択する機能が追加された。関連ニュース
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ザッカーバーグ氏 近くNFTをインスタグラムに入れると発表
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Meta（旧Facebook）のマーク・ザッカーバーグCEOは、世界最大級の複合フェスティバル、サウスバイサウスウエスト（SXSW）カンファレンスで、今後数カ月以内にインスタグラムにNFT（非代替性トークン）が登場する可能性があると述べた。Engadgetが報じた。
Engadgetによれば
、インスタグラムのアダム・モセリCEOは、2021年末12月の時点でNFT技術の利用の検討を明らかにしていた。モセリ氏は、NFT業界はSNSがコンテンツクリエイターを支援できる興味深い分野だと指摘していた。
2021年初め、ツィッターはプロフィール写真にNFTを載せる
オプションをiOS端末でプレミアムサービス「Twitter Blue」加入者に対して追加した。これによりSNSのアカウントと暗号通貨ウォレットをリンクさせ、NFTをプロフィール写真として選択する機能が追加された。