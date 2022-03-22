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深夜の東京マンションで1000万円ひったくり事件
深夜の東京マンションで1000万円ひったくり事件
21日夜、東京都 江東区の高層マンションでおよそ1000万円の現金が入ったバッグがひったくられる強盗事件が発生した。NHKが報じた。 2022年3月22日, Sputnik 日本
2022-03-22T03:14+0900
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NHKの報道によれば、被害者は20代の男性で、バッグをもってマンションに帰宅したところ、40代くらいの男に催涙スプレーをかけられ、バッグをひったくられた。被害者は男には面識がないと語っている。警察は強盗事件として捜査を開始している。関連ニュース
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深夜の東京マンションで1000万円ひったくり事件

2022年3月22日, 03:14
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福井放送元社長を逮捕　ひき逃げ容疑 - Sputnik 日本, 1920, 22.03.2022
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21日夜、東京都 江東区の高層マンションでおよそ1000万円の現金が入ったバッグがひったくられる強盗事件が発生した。NHKが報じた。
NHKの報道によれば、被害者は20代の男性で、バッグをもってマンションに帰宅したところ、40代くらいの男に催涙スプレーをかけられ、バッグをひったくられた。被害者は男には面識がないと語っている。
警察は強盗事件として捜査を開始している。
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