https://jp.sputniknews.com/20220325/515-10452167.html

千葉県で飲酒運転で児童5人を死亡させた元トラック運転手に懲役15年

千葉県で飲酒運転で児童5人を死亡させた元トラック運転手に懲役15年

2021年6月28日、千葉県八街市でトラックを飲酒運転し、児童5人を死亡させ、危険運転致死傷罪に問われていた元トラック運転手の梅澤洋被告（61）に、千葉地方裁判所は懲役14年の判決を下した。NHKが報じた。 2022年3月25日, Sputnik 日本

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NHKによれば、検察の求刑は法定刑の上限となる16年だった。梅澤被告は、初公判から罪状を認めており、2020年から飲酒して業務を行うようになり、社内で注意を受けていたことが公判で明らかにされていた。関連ニュース

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