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韓国、固体燃料ロケットの打ち上げテストに成功
韓国、固体燃料ロケットの打ち上げテストに成功
韓国国防省は30日、同国が開発した固体燃料宇宙発射体（ロケット）の初の打ち上げテストに成功したと発表した。 2022年3月30日, Sputnik 日本
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韓国国防省は「国防科学研究所は3月30日、国防相やその他の要人立ち会いのもと、韓国が開発した固体燃料宇宙発射体の機能を確認するための初の打ち上げに成功した」と発表した。初の打ち上げテストは、2021年7月に固体燃料エンジンのシステムに関連するテストが行われてから8カ月後に実施されたという。関連ニュース
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韓国、固体燃料ロケットの打ち上げテストに成功
2022年3月30日, 15:50
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韓国、固体燃料ロケットの打ち上げテストに成功
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韓国国防省は30日、同国が開発した固体燃料宇宙発射体（ロケット）の初の打ち上げテストに成功したと発表した。
韓国国防省
は「国防科学研究所は3月30日、国防相やその他の要人立ち会いのもと、韓国が開発した固体燃料宇宙発射体の機能を確認するための初の打ち上げに成功した」と発表した。
中国、初の国産ハイブリッドロケット打ち上げ
昨日, 23:23
初の打ち上げテストは、2021年7月に固体燃料エンジンのシステムに関連するテストが行われてから8カ月後に実施されたという。
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