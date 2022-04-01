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成年年齢の引き下げ、若者はどう思う？ スプートニク世論調査

成年年齢の引き下げ、若者はどう思う？ スプートニク世論調査

4月1日より日本では「改正民法」が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。これは良い改革なのだろうか？スプートニクは東京都民の声を聞いた。 2022年4月1日, Sputnik 日本

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日本の民法によると、 成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味。したがって成年年齢が引き下げられれば、日本では18歳から親の同意なしに結婚したりローンを組んだりなど、様々なことができるようになる。しかし飲酒や喫煙、競馬などの公営競技、年齢制限はこれまでと変わらず20歳。以前、毎日新聞が成年年齢ついて718人を対象に世論調査を行ったところ、「20歳」と「18歳」にそれぞれ44％が賛成。改正に対し様々な反応を見せた。皆さんは成年年齢の引き下げについて、どう思いますか？

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