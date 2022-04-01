https://jp.sputniknews.com/20220401/41-10517171.html

イタリアとスイス、ブルガリア 4月1日からコロナ規制を解除

イタリアとスイス、ブルガリア 4月1日からコロナ規制を解除

ブルガリアとスイスは新型コロナ対策で導入された規制の解除を発表した。また、イタリアもいくつかの新型コロナ対策を解除すると発表した。 2022年4月1日, Sputnik 日本

2022-04-01T23:25+0900

2022-04-01T23:25+0900

2022-04-01T23:25+0900

新型コロナウイルス

イタリア

スイス

ブルガリア

社会

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/8224810_0:277:2749:1823_1920x0_80_0_0_5a26f611dacc4d3b4b6598ccf32b1062.jpg

イタリアは、4月1日以降、2年前にパンデミックに関連して国内で導入された非常事態体制を解除する。特に、公共交通機関を利用する際には、グリーンパス（ワクチン接種や陰性の証明書）は不要となる。同国保健省は第1段階としてこうした解除を行い、残りに関しては5月1日以降に撤廃する。ブルガリアのアセナ・セルベゾワ保健相によれば、4月1日から、同国は密閉空間でのマスクの着用義務と社会的距離の順守、従業員を最低50％在宅勤務させるという雇用主への要請を撤廃する。スイスでも規制緩和が行われ、公共交通機関や医療機関でのマスク着用と新型コロナ感染者の隔離が撤廃される。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220401/10511575.html

イタリア

スイス

ブルガリア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

イタリア, スイス, ブルガリア, 社会