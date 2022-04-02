https://jp.sputniknews.com/20220402/10519624.html
サッカーW杯2022 組合せ抽選会 日本はスペインやドイツと同組
サッカーW杯2022 組合せ抽選会 日本はスペインやドイツと同組
2022年11月21日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ・カタール大会の組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで行われた。日本は1次リーグのグループEに入り、スペインやドイツと対戦することになる。NHKが報じた。 2022年4月2日, Sputnik 日本
2022-04-02T03:15+0900
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今年秋にカタールで開催されるサッカーFIFAワールドカップ。その組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで始まった。日本はグループEに入り、スペインとドイツ、大陸間プレーオフ勝者（ニュージーランド対コスタリカの勝者）と対戦することが決定した。
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サッカーW杯2022 組合せ抽選会 日本はスペインやドイツと同組
2022年11月21日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ・カタール大会の組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで行われた。日本は1次リーグのグループEに入り、スペインやドイツと対戦することになる。NHKが報じた。
今年秋にカタールで開催されるサッカーFIFAワールドカップ。その組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで始まった。
日本はグループEに入り、スペインとドイツ、大陸間プレーオフ勝者（ニュージーランド対コスタリカの勝者）と対戦することが決定した。