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サッカーW杯2022　組合せ抽選会　日本はスペインやドイツと同組
サッカーW杯2022　組合せ抽選会　日本はスペインやドイツと同組
2022年11月21日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ・カタール大会の組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで行われた。日本は1次リーグのグループEに入り、スペインやドイツと対戦することになる。NHKが報じた。 2022年4月2日, Sputnik 日本
2022-04-02T03:15+0900
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今年秋にカタールで開催されるサッカーFIFAワールドカップ。その組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで始まった。日本はグループEに入り、スペインとドイツ、大陸間プレーオフ勝者（ニュージーランド対コスタリカの勝者）と対戦することが決定した。
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サッカーW杯2022　組合せ抽選会　日本はスペインやドイツと同組

2022年4月2日, 03:15
© Sputnik / Valery Melnikov / フォトバンクに移行サッカーW杯2022
サッカーW杯2022 - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2022
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2022年11月21日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ・カタール大会の組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで行われた。日本は1次リーグのグループEに入り、スペインやドイツと対戦することになる。NHKが報じた。
今年秋にカタールで開催されるサッカーFIFAワールドカップ。その組合せ抽選会が日本時間2日午前1時過ぎからカタールで始まった。
FIFA - Sputnik 日本, 1920, 31.03.2022
FIFA　カタールW杯の公式試合球を発表
3月31日, 02:46
日本はグループEに入り、スペインとドイツ、大陸間プレーオフ勝者（ニュージーランド対コスタリカの勝者）と対戦することが決定した。
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