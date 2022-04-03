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アゼルバイジャン 首都バクーのナイトクラブで爆発 1人死亡、30人以上が負傷
アゼルバイジャン 首都バクーのナイトクラブで爆発 1人死亡、30人以上が負傷
アゼルバイジャンの首都バクーのナイトクラブで爆発が発生し、少なくとも1人が死亡、30人以上が負傷した。スプートニクアゼルバイジャンが報じている。 2022年4月3日, Sputnik 日本
2022-04-03T14:36+0900
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スプートニクアゼルバイジャンは「バクーのサバイル地区にあるタルラン・アリヤルベコフ通りのナイトクラブで爆発があり、火災が発生した。救急隊によると、少なくとも1人が死亡し、30人以上が負傷した」と伝えた。暫定的な情報によると、事故の原因はガス爆発だったと指摘されている。
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アゼルバイジャン 首都バクーのナイトクラブで爆発 1人死亡、30人以上が負傷
アゼルバイジャンの首都バクーのナイトクラブで爆発が発生し、少なくとも1人が死亡、30人以上が負傷した。スプートニクアゼルバイジャンが報じている。
スプートニクアゼルバイジャンは「バクーのサバイル地区にあるタルラン・アリヤルベコフ通りのナイトクラブで爆発があり、火災が発生した。救急隊によると、少なくとも1人が死亡し、30人以上が負傷した」と伝えた。
暫定的な情報によると、事故の原因はガス爆発だったと指摘されている。