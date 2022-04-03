https://jp.sputniknews.com/20220403/10526109.html
北朝鮮 韓国政府の北朝鮮への先制攻撃に「無慈悲に」対応する
北朝鮮 韓国政府の北朝鮮への先制攻撃に「無慈悲に」対応する
北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会書記で、軍の序列トップのパク・チョンチョン氏は、韓国政府が北朝鮮への先制攻撃として何らかの軍事行動を取った場合、北朝鮮は韓国の主要目標を「無慈悲に」破壊するとの考えを示した。北朝鮮の朝鮮中央通信が伝えている。 2022年4月3日, Sputnik 日本
2022-04-03T16:35+0900
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北朝鮮政府がこのような警告を発したのは、韓国のソ・ウク（徐旭）長官が1日に韓国陸軍ミサイル戦略司令部の改編式典で、韓国軍は北朝鮮の「あらゆる目標を正確かつ迅速に攻撃する」能力を持つ多数の様々な種類のミサイルを保有していると述べたことがきっかけ。パク氏は「北朝鮮軍の立場」として、「韓国軍が何らかの誤った判断に基づいて、北朝鮮に先制攻撃など危険な軍事行動を取る場合、我々の軍は韓国政府と韓国軍の主要目標を無慈悲に破壊するため、全ての軍事力を集中させる」と発言した。関連ニュース
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北朝鮮 韓国政府の北朝鮮への先制攻撃に「無慈悲に」対応する
北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会書記で、軍の序列トップのパク・チョンチョン氏は、韓国政府が北朝鮮への先制攻撃として何らかの軍事行動を取った場合、北朝鮮は韓国の主要目標を「無慈悲に」破壊するとの考えを示した。北朝鮮の朝鮮中央通信が伝えている。
北朝鮮政府がこのような警告を発したのは、韓国のソ・ウク（徐旭）長官が1日に韓国陸軍ミサイル戦略司令部の改編式典で、韓国軍は北朝鮮の「あらゆる目標を正確かつ迅速に攻撃する」能力を持つ多数の様々な種類のミサイルを保有していると述べたことがきっかけ。
パク氏は「北朝鮮軍の立場」として、「韓国軍が何らかの誤った判断に基づいて、北朝鮮に先制攻撃など危険な軍事行動を取る場合、我々の軍は韓国政府と韓国軍の主要目標を無慈悲に破壊するため、全ての軍事力を集中させる」と発言した。