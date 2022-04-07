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ホンダ、4月の国内工場の稼働率低下　鈴鹿で3割減産
ホンダ、4月の国内工場の稼働率低下　鈴鹿で3割減産
日本の自動車メーカー、ホンダは7日、日本国内の四輪完成車工場における4月の生産見通しを発表した。 2022年4月7日, Sputnik 日本
2022-04-07T23:55+0900
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ホンダによると、三重県にある鈴鹿製作所では約3割の減産、埼玉県にある埼玉製作所では約1割の減産となる見通し。新型コロナウイルスの感染拡大による「海外でのロックダウンや半導体不足など複合的な要因により不安定な状況が継続」しているためだという。関連ニュース
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ホンダ、4月の国内工場の稼働率低下　鈴鹿で3割減産

2022年4月7日, 23:55
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamuraホンダ　
ホンダ　 - Sputnik 日本, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura
日本の自動車メーカー、ホンダは7日、日本国内の四輪完成車工場における4月の生産見通しを発表した。
ホンダによると、三重県にある鈴鹿製作所では約3割の減産、埼玉県にある埼玉製作所では約1割の減産となる見通し。
新型コロナウイルスの感染拡大による「海外でのロックダウンや半導体不足など複合的な要因により不安定な状況が継続」しているためだという。
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