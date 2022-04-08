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韓国 新型コロナウイルスを最も危険な病気の分類から除外する可能性
韓国 新型コロナウイルスを最も危険な病気の分類から除外する可能性
韓国政府は、新型コロナウイルス感染症の分類を変更するかどうかは、疫学的な状況を踏まえて決定する。金富謙首相が8日、ソウルで行われた会議で発表した。同国のテレビ局「KBS」が報じている。 2022年4月8日, Sputnik 日本
2022-04-08T16:00+0900
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韓国では現在、新型コロナウイルスを最も危険な感染症である第1類に分類しているが、政府は結核や麻疹などの疾病が含まれる第2類に変更することを検討している。第2類に分類されると、新型コロナウイルスの感染者の強制隔離の解除や隔離期間が短縮される可能性がある。関連ニュース
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韓国 新型コロナウイルスを最も危険な病気の分類から除外する可能性
韓国政府は、新型コロナウイルス感染症の分類を変更するかどうかは、疫学的な状況を踏まえて決定する。金富謙首相が8日、ソウルで行われた会議で発表した。同国のテレビ局「KBS」が報じている。
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では現在、新型コロナウイルスを最も危険な感染症である第1類に分類しているが、政府は結核や麻疹などの疾病が含まれる第2類に変更することを検討している。第2類に分類されると、新型コロナウイルスの感染者の強制隔離の解除や隔離期間が短縮される可能性がある。