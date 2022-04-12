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武器供与と対露制裁はウクライナに平和をもたらさない 中国国連次席常駐代表

武器供与と対露制裁はウクライナに平和をもたらさない 中国国連次席常駐代表

ウクライナに武器を送り、ロシアに制裁を加えてもウクライナに平和をもたらすことはできない。国連安全保障理事会の会合で中国のダイ・ビン国連次席常駐代表はこう述べた。 2022年4月12日, Sputnik 日本

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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「我々は、当事者間の継続的な交渉を求める。国際社会の他のメンバーは全員、対話と交渉を促進し、会談が進展するためにに必要な条件と雰囲気を作り出す努力をさらに行うべきだ」「指摘せざるを得ない点は、単に制裁を加え、武器を送るだけでは平和は訪れないということだ」とダイ次席常駐代表は強調した。ダイ次席常駐代表は、対露制裁が引き金となり、食糧・エネルギー危機が起きていると指摘した。関連記事

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