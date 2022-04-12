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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220412/10596548.html
武器供与と対露制裁はウクライナに平和をもたらさない　中国国連次席常駐代表
武器供与と対露制裁はウクライナに平和をもたらさない　中国国連次席常駐代表
ウクライナに武器を送り、ロシアに制裁を加えてもウクライナに平和をもたらすことはできない。国連安全保障理事会の会合で中国のダイ・ビン国連次席常駐代表はこう述べた。 2022年4月12日, Sputnik 日本
2022-04-12T06:46+0900
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「我々は、当事者間の継続的な交渉を求める。国際社会の他のメンバーは全員、対話と交渉を促進し、会談が進展するためにに必要な条件と雰囲気を作り出す努力をさらに行うべきだ」「指摘せざるを得ない点は、単に制裁を加え、武器を送るだけでは平和は訪れないということだ」とダイ次席常駐代表は強調した。ダイ次席常駐代表は、対露制裁が引き金となり、食糧・エネルギー危機が起きていると指摘した。関連記事
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武器供与と対露制裁はウクライナに平和をもたらさない　中国国連次席常駐代表

2022年4月12日, 06:46
© AFP 2022 / Anatolii Stepanovある人にとっての悲劇は別の人にとっての娯楽：日本人「ウクライナ戦争ごっこ」に興じる
ある人にとっての悲劇は別の人にとっての娯楽：日本人「ウクライナ戦争ごっこ」に興じる - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
ウクライナに武器を送り、ロシアに制裁を加えてもウクライナに平和をもたらすことはできない。国連安全保障理事会の会合で中国のダイ・ビン国連次席常駐代表はこう述べた。
「我々は、当事者間の継続的な交渉を求める。国際社会の他のメンバーは全員、対話と交渉を促進し、会談が進展するためにに必要な条件と雰囲気を作り出す努力をさらに行うべきだ」
「指摘せざるを得ない点は、単に制裁を加え、武器を送るだけでは平和は訪れないということだ」とダイ次席常駐代表は強調した。
ダイ次席常駐代表は、対露制裁が引き金となり、食糧・エネルギー危機が起きていると指摘した。
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