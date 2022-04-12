https://jp.sputniknews.com/20220412/20-10600556.html
ソニーとレゴ親会社、エピックゲームズに計20億ドル出資 「メタバース」構築
ソニーとレゴ親会社、エピックゲームズに計20億ドル出資 「メタバース」構築
人気戦闘ゲーム「フォートナイト」を手がける米ゲーム会社「エピックゲームズ」は11日、仮想空間「メタバース」構築のために、日本のソニーグループ及びデンマークの玩具大手「レゴ」の親会社キアクビからそれぞれ10億ドル（約1250億円）ずつ出資を受けると発表した。 2022年4月12日, Sputnik 日本
2022-04-12T17:00+0900
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ソニーグループは12日、「出資を通じて、両社の協業領域をさらに拡大・深化させ、エンタテインメント領域を中心 に新たな価値創造につながる機会の探索をより一層推進していきます」と発表した。関連ニュース
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ソニーとレゴ親会社、エピックゲームズに計20億ドル出資 「メタバース」構築
人気戦闘ゲーム「フォートナイト」を手がける米ゲーム会社「エピックゲームズ」は11日、仮想空間「メタバース」構築のために、日本のソニーグループ及びデンマークの玩具大手「レゴ」の親会社キアクビからそれぞれ10億ドル（約1250億円）ずつ出資を受けると発表した。
ソニーグループ
は12日、「出資を通じて、両社の協業領域をさらに拡大・深化させ、エンタテインメント領域を中心 に新たな価値創造につながる機会の探索をより一層推進していきます」と発表した。