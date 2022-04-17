https://jp.sputniknews.com/20220417/10642911.html

リビア沿岸で移民船が転覆、6人死亡、29人行方不明

リビア沿岸で移民船が転覆、6人死亡、29人行方不明

移民を乗せた船がレバノン沿岸で転覆し、6人が死亡したほか、29人が行方不明になった。IOM（国際移住機関）が発表した。 2022年4月17日, Sputnik 日本

2022-04-17T09:02+0900

2022-04-17T09:02+0900

2022-04-17T09:02+0900

リビア

災害・事故・事件

移民

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/198/29/1982957_0:54:1452:871_1920x0_80_0_0_3f63b1a3b08f4c8f7cc92983cfc662ab.jpg

IOMがツイッターに投稿したところによると、35人の移民を乗せた船がリビアのサブラタ市沿岸で転覆した。遺体はまだ6人分しか確認されていないものの、35人全員が死亡した模様。今週だけでリビアでは少なくとも53人の難民が死亡した。リビアでは2011年にカダフィ大佐の政権が転覆されて以来、内戦状態にある。また、リビアは欧州を目指す移民の中継地点となっている。関連ニュース

リビア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

リビア, 災害・事故・事件, 移民