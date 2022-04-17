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京都 パトカーに追跡されていた車が店舗に突っ込む
京都 パトカーに追跡されていた車が店舗に突っ込む
17日未明、京都府亀岡市で乗用車が宝石・時計販売店に突っ込み、火災が発生した。NHKが報じた。 2022年4月17日, Sputnik 日本
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警察の発表によれば、亀岡市の宝石・時計販売店に乗用車が突っ込み、火災が発生した。この車は、信号無視でパトカーに追跡されていたということで、乗っていた18歳と19歳の男性2人がケガをしている。火は約3時間後に消し止められたが、この火災で、3階建ての建物の1階店舗と2階の別の店舗がほぼ焼失した。店舗には誰もいなかったいう。関連ニュース
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京都 パトカーに追跡されていた車が店舗に突っ込む
2022年4月17日, 22:32
© 写真 : Antjeverena
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17日未明、京都府亀岡市で乗用車が宝石・時計販売店に突っ込み、火災が発生した。NHKが報じた。
警察の発表によれば、亀岡市の宝石・時計販売店に乗用車が突っ込み、火災が発生した。この車は、信号無視でパトカーに追跡されていたということで、乗っていた18歳と19歳の男性2人がケガをしている。
火は約3時間後に消し止められたが、この火災で、3階建ての建物の1階店舗と2階の別の店舗がほぼ焼失した。店舗には誰もいなかったいう。
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