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茨城県で地震 震度5弱
茨城県で地震 震度5弱
19日午前8時16分頃、福島県中通りを震源地とするマグニチュード5.3の地震が観測された。茨城県では震度5弱の揺れが観測された。この地震による津波の心配はないという。 2022年4月19日, Sputnik 日本
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日本の気象庁によると、地震の規模はマグニチュードは5.3、震源の深さは90キロ。茨城県城里町で震度5弱が観測された。震度4の揺れが観測されたのは、福島県および茨城県の複数の市、栃木県宇都宮市、埼玉県久喜市。宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県の広い範囲で、震度3の揺れが観測された。NHKによると、この地震による負傷者などの被害は報告されておらず、停電や交通機関の大きな乱れなども生じていない。また、茨城県内の原子力関連施設からも異常に関する報告は入っていないという。
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茨城県で地震 震度5弱
2022年4月19日, 09:00 (更新: 2022年4月19日, 09:16)
19日午前8時16分頃、福島県中通りを震源地とするマグニチュード5.3の地震が観測された。茨城県では震度5弱の揺れが観測された。この地震による津波の心配はないという。
日本の気象庁によると、地震の規模はマグニチュードは5.3、震源の深さは90キロ。
震度4の揺れが観測されたのは、福島県および茨城県の複数の市、栃木県宇都宮市、埼玉県久喜市。
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県の広い範囲で、震度3の揺れが観測された。
NHKによると、この地震による負傷者などの被害は報告されておらず、停電や交通機関の大きな乱れなども生じていない。
また、茨城県内の原子力関連施設からも異常に関する報告は入っていない
という。