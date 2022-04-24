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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220424/2000-10705090.html
ウクライナに約2000億円規模の兵器提供＝ポーランド政府報道官
ウクライナに約2000億円規模の兵器提供＝ポーランド政府報道官
23日、ポーランド政府のミュレル報道官はウクライナに対して16億ドル（約2000億円相当）規模の軍事支援を提供したと発表した。 2022年4月24日, Sputnik 日本
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ポーランドはこれまで、迫撃砲やドローン、弾薬などのウクライナへの軍事支援を発表していた。露のウクライナにおける特殊軍事作戦の開始後、西側諸国はウクライナへの支援を強めている。今月21日には米バイデン大統領が軍事供与を含む総額1670億円規模の追加支援を発表していた。関連ニュース
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ウクライナに約2000億円規模の兵器提供＝ポーランド政府報道官
2022年4月24日, 01:55
© 写真 : Lukas Plewnia
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© 写真 : Lukas Plewnia
23日、ポーランド政府のミュレル報道官はウクライナに対して16億ドル（約2000億円相当）規模の軍事支援を提供したと発表した。
ポーランドはこれまで、迫撃砲やドローン、弾薬などのウクライナへの軍事支援を発表していた。
露のウクライナにおける特殊軍事作戦の開始後、西側諸国はウクライナへの支援を強めている。今月21日には米バイデン大統領が
軍事供与
を含む総額1670億円規模の追加支援を発表していた。
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