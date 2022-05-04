https://jp.sputniknews.com/20220504/wsj-11013218.html
ツイッター再上場の可能性 イーロン・マスク氏、計画＝WSJ
ツイッター再上場の可能性 イーロン・マスク氏、計画＝WSJ
米大富豪のイーロン・マスク氏は、ツイッターを買収して非公開化した後、将来的に再上場させる可能性がある。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が事情に詳しい関係者の話として報じた。 2022年5月4日, Sputnik 日本
2022-05-04T15:27+0900
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報道によると、投資ファンドは通常、5年程度で再上場を目指すが、マスク氏は５年以内の再上場を目指す方針。WSJは、ツイッターを買収して非公開化した後、マスク氏は早ければ3年後に再上場させる計画だと報じている。先に、ロイター通信は、マスク氏が「440億ドルのツイッター買収につぎ込む自己資金を抑えるため、新たな資金調達を巡り大手投資会社や富裕層と交渉している」と報じた。関連ニュース
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ツイッター再上場の可能性 イーロン・マスク氏、計画＝WSJ
米大富豪のイーロン・マスク氏は、ツイッターを買収して非公開化した後、将来的に再上場させる可能性がある。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が事情に詳しい関係者の話として報じた。
報道
によると、投資ファンドは通常、5年程度で再上場を目指すが、マスク氏は５年以内の再上場を目指す方針。
WSJは、ツイッターを買収して非公開化した後、マスク氏は早ければ3年後に再上場させる計画だと報じている。
先に、ロイター通信
は、マスク氏が「440億ドルのツイッター買収につぎ込む自己資金を抑えるため、新たな資金調達を巡り大手投資会社や富裕層と交渉している」と報じた。