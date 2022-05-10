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オーストリアで列車が脱線 1人が死亡、13人が重軽傷＝メディア

オーストリアで列車が脱線 1人が死亡、13人が重軽傷＝メディア

オーストリア北東部・首都ウィーンの南にあるメードリングで9日、列車が脱線し、少なくとも1人が死亡し、13人が重軽傷を負った。同国のクローネンツァイトゥング紙が伝えた。 2022年5月10日, Sputnik 日本

2022-05-10T07:33+0900

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事故は現地時間9日午後6時（日本時間10日午前1時）を過ぎた直後に発生。同紙によると、列車はミュンヘンドルフという町の近くで脱線した。同紙はまた、13人の負傷者のうち2人が重傷、残りは軽傷だったと明らかにしている。現場ではボランティアを含む多数の緊急隊が活動している。関連ニュース

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