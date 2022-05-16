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日本テレビの河村アナが死去 スポーツ中継などで活躍
日本テレビの河村アナが死去 スポーツ中継などで活躍
日本のメディアによれば、14日に日本テレビの河村亮アナウンサーが脳出血のため亡くなったことが16日に明らかとなった。54歳だった。報道によれば、同アナは体調を崩して入院していたとされる。 2022年5月16日, Sputnik 日本
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河村亮アナウンサーは1967年に神奈川県茅ケ崎市で生まれ、早稲田大学卒業後、1991年に日本テレビへ入社。プロ野球などスポーツ中継をはじめ、バラエティー番組などでも活躍した。葬儀は関係者のみで行うとされる。関連ニュース
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日本テレビの河村アナが死去 スポーツ中継などで活躍
2022年5月16日, 18:31 (更新: 2022年5月16日, 18:39)
日本のメディアによれば、14日に日本テレビの河村亮アナウンサーが脳出血のため亡くなったことが16日に明らかとなった。54歳だった。報道によれば、同アナは体調を崩して入院していたとされる。
河村亮アナウンサー
は1967年に神奈川県茅ケ崎市で生まれ、早稲田大学卒業後、1991年に日本テレビへ入社。プロ野球などスポーツ中継をはじめ、バラエティー番組などでも活躍した。葬儀は関係者のみで行うとされる。