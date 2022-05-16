日本
https://jp.sputniknews.com/20220516/11270652.html
日本テレビの河村アナが死去　スポーツ中継などで活躍
日本テレビの河村アナが死去　スポーツ中継などで活躍
日本のメディアによれば、14日に日本テレビの河村亮アナウンサーが脳出血のため亡くなったことが16日に明らかとなった。54歳だった。報道によれば、同アナは体調を崩して入院していたとされる。 2022年5月16日, Sputnik 日本
2022-05-16T18:31+0900
2022-05-16T18:39+0900
災害・事故・事件
国内
死去
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/10/11270629_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_83eae5f48f94944d388fbe101a173776.jpg
河村亮アナウンサーは1967年に神奈川県茅ケ崎市で生まれ、早稲田大学卒業後、1991年に日本テレビへ入社。プロ野球などスポーツ中継をはじめ、バラエティー番組などでも活躍した。葬儀は関係者のみで行うとされる。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/10/11270629_157:0:1597:1080_1920x0_80_0_0_c19ec074fccb91289e02b67c2d3d7dc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
災害・事故・事件, 国内, 死去

日本テレビの河村アナが死去　スポーツ中継などで活躍

2022年5月16日, 18:31 (更新: 2022年5月16日, 18:39)
CC BY-SA 4.0 / Cream meron pan / Japanese newscaster kawamura ryo (resized, cropped image)河村亮アナウンサー
河村亮アナウンサー - Sputnik 日本, 1920, 16.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Cream meron pan / Japanese newscaster kawamura ryo (resized, cropped image)
日本のメディアによれば、14日に日本テレビの河村亮アナウンサーが脳出血のため亡くなったことが16日に明らかとなった。54歳だった。報道によれば、同アナは体調を崩して入院していたとされる。
河村亮アナウンサーは1967年に神奈川県茅ケ崎市で生まれ、早稲田大学卒業後、1991年に日本テレビへ入社。プロ野球などスポーツ中継をはじめ、バラエティー番組などでも活躍した。葬儀は関係者のみで行うとされる。
関連ニュース
日本　ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん死去
世界最高齢の田中カ子さん死去　119歳
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала