https://jp.sputniknews.com/20220518/nato-11288178.html
スウェーデンとフィンランド、加盟申請書をNATO事務局長に提出
スウェーデンとフィンランド、加盟申請書をNATO事務局長に提出
18日、スウェーデンとフィンランドの大使がブリュッセルの本部で北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長に同盟への加盟申請書を提出し、その様子がNATOのサイトで中継された。 2022年5月18日, Sputnik 日本
2022-05-18T15:20+0900
2022-05-18T15:20+0900
2022-05-18T15:27+0900
nato
スウェーデン
フィンランド
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/06/08/8445832_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_93016af5b8e54b0d5e3f61394726fca3.jpg
NATO加盟の決定は、17日にフィンランド議会で、賛成188票、反対8票で採択され、同国政府とサウリ・ニーニスト大統領によって承認された。
スウェーデン
フィンランド
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/06/08/8445832_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_cbefa603579025706ce1a8fdc919a5f9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, スウェーデン, フィンランド
スウェーデンとフィンランド、加盟申請書をNATO事務局長に提出
2022年5月18日, 15:20 (更新: 2022年5月18日, 15:27)
追加情報は現在作成中
18日、スウェーデンとフィンランドの大使がブリュッセルの本部で北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長に同盟への加盟申請書を提出し、その様子がNATOのサイトで中継された。
NATO加盟の決定は、17日にフィンランド議会で、賛成188票、反対8票で採択され、同国政府とサウリ・ニーニスト大統領によって承認された。