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首相、訪日客受け入れに意欲 「来月あたりから」

首相、訪日客受け入れに意欲 「来月あたりから」

岸田文雄首相は２１日、大阪市で開かれた自民党会合で「来月あたりから水際対策も観光も平時を取り戻す歩みを進めていきたい」と述べ、訪日客の本格的な受け入れに意欲を示した。 2022年5月21日, Sputnik 日本

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政府は６月１日から１日当たりの入国者数上限を現行の１万人から２万人に引き上げる。小規模な訪日ツアーの実証事業も近く始める。首相は、大型連休前と後で新型コロナウイルスの新規感染者数に大きな変化がみられないとして「社会、経済を少しずつ動かす方針を進めていきたい」と強調した。(c)KYODONEWS

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