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日本 外国人観光客の受け入れ、来月10日から再開 岸田首相が表明

日本 外国人観光客の受け入れ、来月10日から再開 岸田首相が表明

日本の岸田首相は26日、新型コロナウイルスの水際対策として停止していた外国人観光客の受け入れを来月6月10日から再開することを表明した。日本のマスコミが報じた。 2022年5月26日, Sputnik 日本

2022-05-26T20:43+0900

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NHKによると、岸田氏は「来月1日から1日の入国者総数を2万人に引き上げるとともに、入国時の検査実績で陽性率が低い国については入国時検査を行わずに入国を認めることにする」と説明し、「来月10日から添乗員付きのパッケージツアーでの観光客受け入れを再開する」と表明した。日本のマスコミは25日、外国人観光客の受け入れを来月６月から再開する方針について、岸田氏が26日にも表明すると報じていた。

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