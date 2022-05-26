https://jp.sputniknews.com/20220526/11359489.html
人気グループＢＩＧＢＡＮＧの元メンバー 懲役1年6カ月の実刑
人気グループＢＩＧＢＡＮＧの元メンバー 懲役1年6カ月の実刑
韓国の人気男性グループＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）の元メンバー、イ・スンヒョン（引退前の芸名Ｖ．Ｉ）に懲役1年6カ月の実刑判決が確定した。聯合ニュースが報じた。 2022年5月26日, Sputnik 日本
2022-05-26T18:13+0900
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26日、韓国大法院（最高裁）でイ・スンヒョン被告の上告審判決があり、大法院1部は二審判決を支持。イ被告は、9つの罪全てで有罪とされ、懲役１年６カ月の実刑判決が確定した。イ被告は、投資家への性的接待のあっせんや自身が役員を務めるクラブの資金の横領など、9つの罪を問われていた。
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人気グループＢＩＧＢＡＮＧの元メンバー 懲役1年6カ月の実刑
韓国の人気男性グループＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）の元メンバー、イ・スンヒョン（引退前の芸名Ｖ．Ｉ）に懲役1年6カ月の実刑判決が確定した。聯合ニュースが報じた。
26日、韓国大法院（最高裁）でイ・スンヒョン被告の上告審判決があり、大法院1部は二審判決を支持。イ被告は、9つの罪全てで有罪とされ、懲役１年６カ月の実刑判決が確定した。
イ被告は、投資家への性的接待のあっせんや自身が役員を務めるクラブの資金の横領など、9つの罪を問われていた。