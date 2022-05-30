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103歳の女性がスカイダイビングの世界最高齢記録を更新
103歳の女性がスカイダイビングの世界最高齢記録を更新
103歳のスウェーデン人女性が29日、スカイダイビングに挑戦し、2人1組で飛ぶタンデムジャンプの世界最高齢記録を更新した。トルコ紙デイリー・サバがAFP通信を引用して報じている。 2022年5月30日, Sputnik 日本
2022-05-30T17:50+0900
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2022-05-30T17:56+0900
国際
ギネス世界記録
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世界最高齢記録を塗り替えたのは、103歳のスウェーデン人女性ルーツ・ラーションさん。29日にスウェーデン南部ムータラで2人1組で飛ぶタンデムジャンプに挑戦し、ギネス世界記録を更新した。これまでの記録は103歳と181日で、ラーションさんは103歳と259日で記録を塗り替えた。ラーションさんは、「小さなケーキ」で世界最高齢記録の更新を祝う予定だという。関連ニュース
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103歳の女性がスカイダイビングの世界最高齢記録を更新
2022年5月30日, 17:50 (更新: 2022年5月30日, 17:56)
103歳のスウェーデン人女性が29日、スカイダイビングに挑戦し、2人1組で飛ぶタンデムジャンプの世界最高齢記録を更新した。トルコ紙デイリー・サバがAFP通信を引用して報じている。
世界最高齢記録を塗り替えたのは、103歳のスウェーデン人女性
ルーツ・ラーションさん。29日にスウェーデン南部ムータラで2人1組で飛ぶタンデムジャンプに挑戦し、ギネス世界記録を更新した。
これまでの記録は103歳と181日で、ラーションさんは103歳と259日で記録を塗り替えた。
ラーションさんは、「小さなケーキ」で世界最高齢記録の更新を祝う予定だという。