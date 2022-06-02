日本
https://jp.sputniknews.com/20220602/11418703.html
島根原発2号機、知事が再稼働に同意
島根原発2号機、知事が再稼働に同意
島根県松江市の原子力発電所2号機について、同県の丸山知事は2日の県議会で再稼働に同意する考えを表明した。これで地元の県と松江市いずれも再稼働に同意した形となる。NHKが報じた。 2022年6月2日, Sputnik 日本
2022-06-02T12:18+0900
2022-06-02T12:18+0900
2022-06-02T12:36+0900
国内
原子力
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/22/65/226502_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5316a5fd75844dfd76edcc29fc376010.jpg
島根原発は、30キロ圏内の人口が全国3番目に多く、その数は45万人余り。今後は、再稼働に必要な安全対策工事や避難計画の実効性が課題になる。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/22/65/226502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f22bff3a3be1f206155c657f7a833072.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 原子力
島根原発2号機、知事が再稼働に同意
2022年6月2日, 12:18
(更新:
2022年6月2日, 12:36
)
© Fotolia / peerawat444
島根原発2号機、知事が再稼働に同意
© Fotolia / peerawat444
島根県松江市の原子力発電所2号機について、同県の丸山知事は2日の県議会で再稼働に同意する考えを表明した。これで地元の県と松江市いずれも再稼働に同意した形となる。NHKが報じた。
島根原発は、30キロ圏内の人口が全国3番目に多く、その数は45万人余り。今後は、再稼働に必要な安全対策工事や避難計画の実効性が課題になる。
関連ニュース
札幌地裁が泊原発の運転差し止めを命令
中国、原発処理水の排出中止を日本側に求める
国内
原子力
日本
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала