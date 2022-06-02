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島根原発2号機、知事が再稼働に同意

島根原発2号機、知事が再稼働に同意

島根県松江市の原子力発電所2号機について、同県の丸山知事は2日の県議会で再稼働に同意する考えを表明した。これで地元の県と松江市いずれも再稼働に同意した形となる。NHKが報じた。 2022年6月2日, Sputnik 日本

2022-06-02T12:18+0900

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島根原発は、30キロ圏内の人口が全国3番目に多く、その数は45万人余り。今後は、再稼働に必要な安全対策工事や避難計画の実効性が課題になる。関連ニュース

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