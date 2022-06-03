https://jp.sputniknews.com/20220603/go-to--11434327.html

日本「Go To トラベル」を近く再開で調整へ

日本「Go To トラベル」を近く再開で調整へ

日本政府は観光支援事業「Go To トラベル」を近く再開する方向で調整に入った。3日付けの時事通信が関係者からの情報を引用して報じた。 2022年6月3日, Sputnik 日本

2022-06-03T22:30+0900

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日本は新型コロナウイルスの感染状況の改善を受けて、外国からの観光客の入国規制も緩和され始めている。山際経済再生担当相も先週27日、国会の会見で「平時に向かって」いるという認識を示しており、「Go To トラベル」の適時再開を口にしていた。時事通信の関係者らは、状況改善から7月、または6月内の再開が検討されていると明かしており、日本政府は来週にも判断を行う方針を示している。

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