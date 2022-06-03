https://jp.sputniknews.com/20220603/opec648000-11424952.html

OPECプラス、増産拡大で合意 日量64万8000バレルに

OPECプラス、増産拡大で合意 日量64万8000バレルに

石油輸出国機構（OPEC）とロシアなど非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は2日、増産拡大で合意した。複数のマスコミが報じた。 2022年6月3日, Sputnik 日本

2022-06-03T05:36+0900

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報道によると、OPECプラスは2日、オンラインで会合を開き、7月の増産幅を、従来の日量43万2000バレルから拡大し、日量64万8000バレルとすることを決定した。NHKは「世界的に需要が高まる中、制裁を受けるロシアの生産の落ち込みを補う姿勢を示した形」と報じている。承認された計画によると、サウジアラビアの7月の生産量は、ロシアの割り当てと同じく、日量1083万3000バレルとなる。アラブ首長国連邦（UAE）は日量312万7000バレル、イラクは458万バレル、クウェートは276万8000バレル、カザフスタンは168万バレルとなる。コミュニケによると、次回のOPECプラスの会合は、6月30日に開催される予定。関連ニュース

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