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政府、ミサイルや弾薬備蓄拡充へ 継戦能力向上狙い予算増額
政府、ミサイルや弾薬備蓄拡充へ 継戦能力向上狙い予算増額
... 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T10:47+0900
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弾薬の備蓄拡充は、中国の軍備増強や台湾海峡情勢を念頭に南西諸島の防衛力を強化する狙いがある。有事の際に米軍と共に対処する自衛隊にとって、継戦能力の向上や弾薬の補給は課題となっていた。(c)KYODONEWS
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政府、ミサイルや弾薬備蓄拡充へ 継戦能力向上狙い予算増額
政府は、自衛隊が運用するミサイルや弾薬の取得を加速し、備蓄を拡充する方向で検討に入った。ロシア軍の侵攻に耐え続けるウクライナの現状も踏まえ、戦闘継続能力の向上は不可欠だと判断。岸田文雄首相が５月の日米首脳会談で表明した防衛費の「相当な増額」方針に基づき、年末に策定する中期防衛力整備計画への反映や、２０２３年度予算案での関連経費増額を調整する。政府関係者が４日、明らかにした。
弾薬の備蓄拡充は、中国の軍備増強や台湾海峡情勢を念頭に南西諸島の防衛力を強化する狙いがある。有事の際に米軍と共に対処する自衛隊にとって、継戦能力の向上や弾薬の補給は課題となっていた。