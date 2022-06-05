https://jp.sputniknews.com/20220605/5-11452908.html
豪空軍機、5月末に南シナ海で中国戦闘機から迎撃＝豪国防省
豪空軍機、5月末に南シナ海で中国戦闘機から迎撃＝豪国防省
オーストラリア国防省は、同国空軍哨戒機が5月26日、南シナ海を飛行中に中国戦闘機に迎撃されたことを発表した。 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T19:35+0900
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豪国防省ウェブサイトでは「2022年5月26日、豪空軍哨戒機P-8ポセイドンが南シナ海国際空域での通常監視飛行時に、中国戦闘機J-16に迎撃された」と報告。この中で、迎撃の結果「豪航空機およびその乗組員の安全を脅かす危険行為」があったと指摘した。豪政府は中国政府に対し、今事件に関して懸念を表明した。関連ニュース
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豪空軍機、5月末に南シナ海で中国戦闘機から迎撃＝豪国防省
オーストラリア国防省は、同国空軍哨戒機が5月26日、南シナ海を飛行中に中国戦闘機に迎撃されたことを発表した。
豪国防省
ウェブサイトでは「2022年5月26日、豪空軍哨戒機P-8ポセイドンが南シナ海国際空域での通常監視飛行時に、中国戦闘機J-16に迎撃された」と報告。
この中で、迎撃の結果「豪航空機およびその乗組員の安全を脅かす危険行為」があったと指摘した。
豪政府は中国政府に対し、今事件に関して懸念を表明した。