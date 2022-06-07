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ボクシングの井上尚弥選手がTKO勝利、日本選手初の3団体王座統一
ボクシングの井上尚弥選手がTKO勝利、日本選手初の3団体王座統一
7日、プロボクシングの世界バンタム級3団体王座統一戦が日本のさいたまスーパーアリーナで開催され、世界ボクシング協会（WBA）、国際ボクシング連盟（IBF）統一王者の井上尚弥選手が、世界ボクシング評議会（WBC）王者のノニト・ドネア選手（39、フィリピン）を2ラウンド1分24秒でTKO勝ちした。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T22:35+0900
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これにより、井上選手は日本選手初となる主要3団体王座統一を果たした。井上尚弥選手の戦績は23戦全勝（20KO）。日本最多である自らの世界戦連勝記録を18に伸ばした。
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7日、プロボクシングの世界バンタム級3団体王座統一戦が日本のさいたまスーパーアリーナで開催され、世界ボクシング協会（WBA）、国際ボクシング連盟（IBF）統一王者の井上尚弥選手が、世界ボクシング評議会（WBC）王者のノニト・ドネア選手（39、フィリピン）を2ラウンド1分24秒でTKO勝ちした。
これにより、井上選手は日本選手初となる主要3団体王座統一を果たした。
井上尚弥選手の戦績は23戦全勝（20KO）。日本最多である自らの世界戦連勝記録を18に伸ばした。