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英国、800万人超に給付金の初回分支給へ 物価高騰で
英国、800万人超に給付金の初回分支給へ 物価高騰で
英国のスナク財務相は声明を発表し、物価高騰を背景とした低所得者層向けの少なくとも1200ポンド（約19万5000円）の支援策の一環として、800万人超に初回分の約326ポンドを7月に支給することを明らかにした。 2022年6月16日, Sputnik 日本
2022-06-16T01:50+0900
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先に英国政府は、低所得者層への約370億ポンドの支援策を発表していた。ウクライナの非ナチ化および非軍事化を目的とした特殊軍事作戦開始後、西側はロシアに対する制裁圧力を強化した。サプライチェーンの混乱は、欧州や米国で燃料及び食料品の価格上昇を引き起こした。英国では生活費の上昇が数百万世帯に打撃を与えた。英国国家統計局によると、4月の英国のインフレ率は前年同月比9.0％上昇した。伸び率は3月の7％から加速し、1982年3月以来の高水準を記録した。関連ニュース
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英国、800万人超に給付金の初回分支給へ 物価高騰で
英国のスナク財務相は声明を発表し、物価高騰を背景とした低所得者層向けの少なくとも1200ポンド（約19万5000円）の支援策の一環として、800万人超に初回分の約326ポンドを7月に支給することを明らかにした。
先に英国政府は、低所得者層への約370億ポンドの支援策
を発表していた。
ウクライナの非ナチ化および非軍事化を目的とした特殊軍事作戦
開始後、西側はロシアに対する制裁圧力を強化した。サプライチェーンの混乱は、欧州や米国で燃料及び食料品の価格上昇
を引き起こした。英国では生活費の上昇が数百万世帯に打撃を与えた。
英国国家統計局によると、4月の英国のインフレ率は前年同月比9.0％上昇した。伸び率は3月の7％から加速し、1982年3月以来の高水準を記録した。