https://jp.sputniknews.com/20220617/11581348.html

ハッブル望遠鏡 何千個もの様々な形の銀河を映像を観測

ハッブル望遠鏡 何千個もの様々な形の銀河を映像を観測

カリフォルニア工科大学の CANDELS (Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey宇宙サーベイ近赤外線深銀河系レガシー調査) プロジェクトでは、NASA... 2022年6月17日, Sputnik 日本

2022-06-17T04:40+0900

2022-06-17T04:40+0900

2022-06-17T04:40+0900

宇宙

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/10/11579380_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_90a895c90cc8377f38b0abfb7c33ac4d.jpg

ハッブル 望遠鏡は赤外線及び従来使用されてきたスペクトルを用いた技術で、遠くの銀河を見ることに成功した。映像には、楕円形、長円形、円盤状、渦巻き状など、さまざまな形状の銀河が映し出された。今回の紫外線観測は、これまでで最大規模。これによりCANDELSで確認された銀河は、全部で14万個に到達した。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

宇宙