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徳島県南部でM4.8の地震 震度4の揺れ
徳島県南部でM4.8の地震 震度4の揺れ
日本の徳島県南部で17日深夜0時51分頃に推定でマグニチュード4.8の地震が発生。津波警報は出ていない。 2022年6月17日, Sputnik 日本
2022-06-17T01:15+0900
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震源地は徳島県南部で震源の深さは50キロ。徳島県阿南市で震度4の揺れが感じられた他、瀬戸内海を隔てた兵庫県洲本市、太平洋を隔てた和歌山県湯浅町、同じ四国では徳島市、香川県の高松市、高知県高知市などで震度3が観測された。関連ニュース
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徳島県南部でM4.8の地震 震度4の揺れ
2022年6月17日, 01:15
(更新:
2022年6月17日, 01:19
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Сейсмограф регистрирует колебания на листе измерительной бумаги
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日本の徳島県南部で17日深夜0時51分頃に推定でマグニチュード4.8の地震が発生。津波警報は出ていない。
震源地は徳島県南部で震源の深さは50キロ。徳島県阿南市で震度4の揺れが感じられた他、瀬戸内海を隔てた兵庫県洲本市、太平洋を隔てた和歌山県湯浅町、同じ四国では徳島市、香川県の高松市、高知県高知市などで震度3が観測された。
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