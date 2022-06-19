https://jp.sputniknews.com/20220619/11611598.html
英国 不法移民マーキングシステム導入に向け準備
英国 不法移民マーキングシステム導入に向け準備
英国では、同国内で隠れ家を探す不法移民について、マーキングシステムの導入を決めた。「エコノミック・タイムズ」紙が伝えている。 2022年6月19日, Sputnik 日本
2022-06-19T23:57+0900
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英国外務省は、不法に英国に到着した外国人の移動を電子システムで追跡する12カ月の試験プログラムを開始する。ジョンソン首相はこの取組みに支持を表明。同氏は、危険なルートで英国に不法入国した者は「ただ消える」だけでは済まないとした。また同システムは人身売買撲滅にも貢献することが想定されている。
https://jp.sputniknews.com/20220525/11351902.html
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英国では、同国内で隠れ家を探す不法移民について、マーキングシステムの導入を決めた。「エコノミック・タイムズ」紙が伝えている。
英国外務省は、不法に英国に到着した外国人の移動を電子システムで追跡する12カ月の試験プログラム
を開始する。
ジョンソン首相はこの取組みに支持を表明。同氏は、危険なルートで英国に不法入国した者は「ただ消える」だけでは済まないとした。また同システムは人身売買撲滅にも貢献することが想定されている。