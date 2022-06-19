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英国　不法移民マーキングシステム導入に向け準備
英国　不法移民マーキングシステム導入に向け準備
英国では、同国内で隠れ家を探す不法移民について、マーキングシステムの導入を決めた。「エコノミック・タイムズ」紙が伝えている。 2022年6月19日, Sputnik 日本
2022-06-19T23:57+0900
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英国外務省は、不法に英国に到着した外国人の移動を電子システムで追跡する12カ月の試験プログラムを開始する。ジョンソン首相はこの取組みに支持を表明。同氏は、危険なルートで英国に不法入国した者は「ただ消える」だけでは済まないとした。また同システムは人身売買撲滅にも貢献することが想定されている。
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英国　不法移民マーキングシステム導入に向け準備

2022年6月19日, 23:57
© AFP 2022 / Ozan KoseАфганский мигрант пьет воду в Татване
Афганский мигрант пьет воду в Татване - Sputnik 日本, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
英国では、同国内で隠れ家を探す不法移民について、マーキングシステムの導入を決めた。「エコノミック・タイムズ」紙が伝えている。
英国外務省は、不法に英国に到着した外国人の移動を電子システムで追跡する12カ月の試験プログラムを開始する。
飢餓による中東とアフリカからの移民の無秩序な波を欧州が予測 - Sputnik 日本, 1920, 25.05.2022
飢餓による中東とアフリカからの移民の無秩序な波を欧州が予測
5月25日, 23:55
ジョンソン首相はこの取組みに支持を表明。同氏は、危険なルートで英国に不法入国した者は「ただ消える」だけでは済まないとした。また同システムは人身売買撲滅にも貢献することが想定されている。
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