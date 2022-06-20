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台湾でM5.9の地震

台湾でM5.9の地震

日本時間20日午前10時ごろ、台湾北東部でマグニチュード5.9の地震が発生した。中国地震局が発表した。 2022年6月20日, Sputnik 日本

2022-06-20T11:15+0900

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地震は、20日午前9時05分（日本時間10時05分）に観測された。震源地は東海岸にある花蓮市。震源の深さは10キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。統計的によると、花蓮県では他の地域よりも地震発生の頻度が高い。2018年2月にはマグニチュード6.4の大地震が発生し、17人が死亡、285人が負傷した。

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