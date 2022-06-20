https://jp.sputniknews.com/20220620/20-11619894.html
石川県、20日も地震 市役所職員が被害状況を確認
石川県、20日も地震 市役所職員が被害状況を確認
日本時間20日午後2時50分頃、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度4を観測した。気象庁によると、この地震の津波の心配はない。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定。読売新聞が伝えた。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T17:58+0900
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珠洲市を含む能登地方では、19日午後に震度6弱、20日午前には震度5強を観測。この24時間で震度4以上の地震は3度めとなる。NHKによると、珠洲市役所職員20人余りが被害状況を確認するためパトロールを実施。農道のひび割れなどが発見された。また19日の地震で同市正院町のため池横の山肌が大きく崩れていたという。
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石川県、20日も地震 市役所職員が被害状況を確認
日本時間20日午後2時50分頃、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度4を観測した。気象庁によると、この地震の津波の心配はない。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定。読売新聞が伝えた。
珠洲市を含む能登地方では、19日午後に震度6弱、20日午前には震度5強を観測。この24時間で震度4以上の地震は3度めとなる。
NHKによると、珠洲市役所職員20人余りが被害状況
を確認するためパトロールを実施。農道のひび割れなどが発見された。また19日の地震で同市正院町のため池横の山肌が大きく崩れていたという。