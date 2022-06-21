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中国、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功
中国、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功
中国国防省は、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功したと発表した。 2022年6月21日, Sputnik 日本
2022-06-21T02:04+0900
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中国国防省はSNS「 WeChat（微信）」に「6月19日夜、中国は中間飛行段階で弾道ミサイルを迎撃するための地上配備型システムの実験を行い、成功した」と投稿した。中国国防省によると「実験は防御的なものであり、他国を対象としたものではない」と説明した。
https://jp.sputniknews.com/20220614/11547307.html
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中国, ミサイル

中国、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功

2022年6月21日, 02:04
© Sputnik / Александр Кондратюк / フォトバンクに移行中国、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功
中国、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功 - Sputnik 日本, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Александр Кондратюк
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中国国防省は、地上配備型ミサイル迎撃システムの実験に成功したと発表した。
中国国防省はSNS「 WeChat（微信）」に「6月19日夜、中国は中間飛行段階で弾道ミサイルを迎撃するための地上配備型システムの実験を行い、成功した」と投稿した。
極超音速ミサイル - Sputnik 日本, 1920, 14.06.2022
中国、極超音速ミサイルの迎撃用に人工知能を開発
6月14日, 17:30
中国国防省によると「実験は防御的なものであり、他国を対象としたものではない」と説明した。
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