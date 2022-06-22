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岸田首相、沖縄全戦没者追悼式に出席へ
岸田首相、沖縄全戦没者追悼式に出席へ
日本の木原誠二内閣官房副長官は22日の記者会見で、岸田首相が23日に沖縄を訪問し、沖縄全戦没者追悼式に出席すると発表した。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T19:35+0900
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木原氏は22日の記者会見で、岸田首相は「諸般の事情が許せば、明日6月23日、沖縄県を訪問し、沖縄全戦没者追悼式に出席される予定だ」と述べた。木原氏は「戦没者の皆様の御霊を慰め、心をそこにしっかりと向けるということとともに、やはり世界の恒久平和を願うことが首相の思いではないかと思う」と語った。首相の追悼式への出席は3年ぶりとなる。
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岸田首相、沖縄全戦没者追悼式に出席へ
日本の木原誠二内閣官房副長官は22日の記者会見で、岸田首相が23日に沖縄を訪問し、沖縄全戦没者追悼式に出席すると発表した。
木原氏は22日の記者会見
で、岸田首相は「諸般の事情が許せば、明日6月23日、沖縄県を訪問し、沖縄全戦没者追悼式に出席される予定だ」と述べた。
木原氏は「戦没者の皆様の御霊を慰め、心をそこにしっかりと向けるということとともに、やはり世界の恒久平和を願うことが首相の思いではないかと思う」と語った。