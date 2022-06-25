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日本、AS女子チームフリーで銅メダル 世界選手権
日本、AS女子チームフリーで銅メダル 世界選手権
ハンガリー・ブダペストで開催中の世界水泳選手権は24日、日本がアーティスティックスイミングの女子チームフリーで93.1333点をマークし銅メダルを獲得した。 2022年6月25日, Sputnik 日本
2022-06-25T02:58+0900
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1位は96.7000点の中国、2位は95.0000点のウクライナだった。時事通信によると、これで今大会のASの日本はメダルを6個獲得し、2007年のメルボルン大会に並ぶ史上最多となった。関連ニュース
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日本、AS女子チームフリーで銅メダル 世界選手権
2022年6月25日, 02:58 (更新: 2022年6月25日, 03:19)
ハンガリー・ブダペストで開催中の世界水泳選手権は24日、日本がアーティスティックスイミングの女子チームフリーで93.1333点をマークし銅メダルを獲得した。
1位は96.7000点
の中国、2位は95.0000点のウクライナだった。
時事通信によると、これで今大会のASの日本はメダルを6個獲得し、2007年のメルボルン大会に並ぶ史上最多
となった。