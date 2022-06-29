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日米韓、夜に首脳会談へ 17年以来、NATO初参加
日米韓、夜に首脳会談へ 17年以来、NATO初参加
岸田文雄首相は29日午後（日本時間同日夜）、スペイン・マドリードで日米韓3カ国の首脳会談に臨む。開催は2017年9月以来。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T15:15+0900
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この後、日本の首相として初めて欧米の軍事同盟、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に参加する。 首相はバイデン米大統領、尹錫悦韓国大統領との会談で、北朝鮮への対応を中心に協議する見通し。首相と尹氏の対面は今年５月の尹氏の就任後初めて。ただ日韓２国間の首脳会談の実施は決まっていない。 米国は北朝鮮対応で３カ国の連携を重視している。１１日にはシンガポールで日米韓防衛相会談を開き、共同訓練の再開方針を確認した。(c)KYODONEWS
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日米韓、夜に首脳会談へ 17年以来、NATO初参加
岸田文雄首相は29日午後（日本時間同日夜）、スペイン・マドリードで日米韓3カ国の首脳会談に臨む。開催は2017年9月以来。
この後、日本の首相として初めて欧米の軍事同盟、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に参加する。
首相はバイデン米大統領、尹錫悦韓国大統領との会談で、北朝鮮への対応を中心に協議する見通し。首相と尹氏の対面は今年５月の尹氏の就任後初めて。ただ日韓２国間の首脳会談の実施は決まっていない。
米国は北朝鮮対応で３カ国の連携を重視している。１１日にはシンガポールで日米韓防衛相会談を開き、共同訓練の再開方針を確認した。