https://jp.sputniknews.com/20220704/70-11817523.html
イスラエル軍、麻薬70キロ違法取引を未然防止
イスラエル軍、麻薬70キロ違法取引を未然防止
イスラエル軍はエジプトとの国境において麻薬違法取引を未然に防止した。同軍報道担当が発表した。 2022年7月4日, Sputnik 日本
2022-07-04T03:40+0900
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イスラエル軍の発表によると「イスラエル軍兵士は深夜、同国のエジプト国境隣接区域に近づく疑わしい人物4人を発見。同軍兵士が現場に派遣され、麻薬違法取引を未然に防止した」という。イスラエル軍によりコカインとマリファナの計およそ70キログラムが押収された。押収品は警察に渡され、今後入念に調査される。
https://jp.sputniknews.com/20220405/10545789.html
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イスラエル軍、麻薬70キロ違法取引を未然防止
イスラエル軍はエジプトとの国境において麻薬違法取引を未然に防止した。同軍報道担当が発表した。
イスラエル軍の発表によると「イスラエル軍兵士は深夜、同国のエジプト国境隣接区域に近づく疑わしい人物4人を発見。同軍兵士が現場に派遣され、麻薬違法取引を未然に防止した」という。
イスラエル軍によりコカインとマリファナの計およそ70キログラムが押収された。