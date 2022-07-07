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英国などの外交官がイランで拘束、スパイ行為への関与＝現地メディア
英国などの外交官がイランで拘束、スパイ行為への関与＝現地メディア
西側の外交官らがスパイ行為に関与したとしてイランで拘束された。イラン・メディアのYJC（若手記者クラブ）が報じた。 2022年7月7日, Sputnik 日本
2022-07-07T11:09+0900
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イスラム革命防衛隊の諜報機関は西側の外交官が航空宇宙軍のミサイル基地で情報収集を行っていたことを突き止めた。報道によると、外交官らはミサイル基地で土壌のサンプルを入手しようとしていたという。スパイ行為への関与が指摘されているのは英国のジャイルズ・ ウィテカー大使代理。また、ポーランドやオーストリアの外交官らもスパイ行為への関与が指摘されている。関連ニュース
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英国などの外交官がイランで拘束、スパイ行為への関与＝現地メディア

2022年7月7日, 11:09
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini英国などの外交官がイランで拘束、スパイ行為への関与＝現地メディア
英国などの外交官がイランで拘束、スパイ行為への関与＝現地メディア - Sputnik 日本, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
西側の外交官らがスパイ行為に関与したとしてイランで拘束された。イラン・メディアのYJC（若手記者クラブ）が報じた。
イスラム革命防衛隊の諜報機関は西側の外交官が航空宇宙軍のミサイル基地で情報収集を行っていたことを突き止めた。報道によると、外交官らはミサイル基地で土壌のサンプルを入手しようとしていたという。スパイ行為への関与が指摘されているのは英国のジャイルズ・ ウィテカー大使代理。
また、ポーランドやオーストリアの外交官らもスパイ行為への関与が指摘されている。
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